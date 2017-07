NAC-sponsor CM groeit door na overname

Dat meldt CM op de eigen website. De overname is maandag rondgekomen. Volgens ceo Jeroen van Glabbeek belandt CM door de overname in de top 5 van Nederlandse betaalinstellingen. Docdata Payments verwerkt met name betalingen voor bedrijven in Nederland en België en heeft 35 personen in dienst. Ze gaan allemaal mee naar CM.

Van Glabbeek: “CM Payments heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in techniek. Deze overname, en ook toekomstige overnames, zorgen voor schaalgrootte. Het volume neemt nu toe naar een half miljard euro per jaar.”

Groot en divers klantportfolio

Volgens Van Glabbeek beschikt Docdata Payments over een groot en divers klantportfolio en is de infrastructuur is zeer uitgebreid met veel talen en soorten valuta. “Andersom kan CM veel toevoegen door de eigen infrastructuur, de online identificatiemethodes als Digital Identity Service Provider en het eigen netwerk”, aldus Van Glabbeek op de website.

Docdata laat weten dat de overname perfect past in de groeiambities van de onderneming.

Hoeveel geld met de overname gemoeid is, blijft onbekend. CM begon in de jaren negentig met een berichtenservice voor het uitgaanspubliek in de Benelux. De sms-servicedienst groeide zo hard dat dat uiteindelijk de stap werd gezet in de wereld van online-betalingen. Zo regelt CM de sms’jes voor DigiD.

De naam CM Payments zou gehandhaafd blijven. Die van Docdata verdwijnt.