Motorrijder gewond na aanrijding met auto in Prinsenbeek

De motorrijder reed over de Brielsedreef en verleende geen voorrang aan een auto die uit de Weimersedreef kwam. Een aanrijding was het gevolg.

De auto was lichtbeschadigd aan de voorkant. De motorrijder raakte echter dusdanig uit balans, dat hij met motor en al over het wegdek gleed. Zijn motor was flink beschadigd, en de man raakte gewond ondanks de beschermende kleding die hij droeg.