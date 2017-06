Moet doodrijder Nassim terug de gevangenis in? Rechtbank doet vanmiddag uitspraak

Poll West-Brabantse onderwijzers leggen werk massaal neer, prikactie op 27 juni

6:18 WEST-BRABANT West-Brabantse basisschooldocenten leggen dinsdag 27 juni massaal het werk neer. Dit betekent dat vrijwel alle basisscholen die dag tussen 9.00 en 10.00 uur dicht zijn. De prikactie is een initiatief van PO in Actie. Het primair onderwijs eist van de politiek in Den Haag meer geld voor een beter salaris en verlaging van de werkdruk.