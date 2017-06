Modern stadsmuseum opent na 'krankzinnig korte voorbereiding'

BREDA - Na 'een krankzinnig korte voorbereiding' van een half jaar opent zaterdag 17 juni het Stedelijk Museum Breda de deuren voor het publiek. "Andere musea hebben daar een tot twee jaar voor," aldus directeur Dingeman Kuilman. Toch is hij tevreden. "Ik denk dat we er in geslaagd zijn om een modern stadsmuseum neer te zetten."

Vrijdag gaf de directie een perspresentatie van het nieuwe museum, dat is ontstaan uit een fusie van Breda's Museum (erfgoed) en MOTI (beeldcultuur). Die musea zijn eind 2016 gesloten. Het gebouw van Breda's Museum aan de Parade wordt verkocht door de gemeente.

Het nieuwe museum is in het MOTI-pand aan de Boschstraat getrokken. Het museum heeft een budget van 4,4 miljoen euro per jaar en mikt op jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers.

Volledig scherm In een van de benedenzalen is een expositie te zien van 18-eeuws kazuifels (priestergewaden) © ron magielse / pix4profs

Van Kasteel tot Station

Stedelijk Museum Breda heeft één vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Breda, getiteld 'Van Kasteel tot Station'. Die is verdeeld over twee zalen op de begane grond. In de derde zaal is daar ook een (wissel)tentoonstelling ingericht over de Vrede van Breda.

In de drie benedenzalen is tot eind dit jaar de expositie 'Wonderlijk Weefsel' te zien, die als subtitel heeft 'Mystiek in digitale en religieuze kunst'. In een zaal hangen achttiende-eeuwse kazuifels (priesterkleden) en in een andere zaal worden uitingen van digitale beeldcultuur gepresenteerd. In het middenstuk is door de Vlaamse kunstenaar Frederik Heyman een bijzondere hightech-installatie gebouwd die beide exposities verbindt.

Volledig scherm Op de begane grond wordt de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling 'Van Kasteel tot station' over de historie van Breda. © ron magielse / pix4profs

Bredase exposities

De ruimte aan de voorkant van het museum, waar voorheen de MOTI-winkel zat, is voor I.S.M Breda, wat staat voor In Samenwerking Met Breda. Daar komen jaarlijks acht tot tien exposities die gemaakt worden samen met bewoners en organisaties uit de stad.

Waar Breda's Museum de laatste jaren amper nog vernieuwing kende en MOTI op een beperkte doelgroep gericht was, moet Stedelijk Museum Breda laagdrempelig en toegankelijk zijn. "We willen weer een referentie zijn voor stad en regio. Mensen uit deze omgeving moeten hier graag naar toe willen komen," aldus Kuilman.