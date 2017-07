Minder treinen tussen Tilburg en Breda door seinstoring

Update & Video Kin­der­dag­ver­blijf Kindertuin in Breda ontruimd na penetrante lucht

16:34 BREDA - Het kinderdagverblijf Kindertuin aan de Groot Ypelaardreef in Breda is donderdagmiddag ontruimd. In het gebouw tegenover winkelcentrum De Burcht was een penetrante geur geconstateerd. De brandweer is bezig met metingen.