Miljoenenjacht-held Jos uit Breda hielp ook Han en Jet aan 925.000 euro

Verbouwereerd

De dag na 'Winston' komen de loterij-winnaars ontspannen over. Dat was zondagavond anders. ,,Welke idioot staat er met een zaklamp door ons raam te schijnen?'', vroegen de Ferwerda's zich af terwijl ze naar Ivo Niehe (,,We kijken nooit naar Miljoenjacht'') keken. Het bleek Winston Gerschtanowitz met zijn team van de Nationale Postcode Loterij. Enkele minuten later schreef Winston op hun bank een cheque van net geen zeven cijfers uit. ,,Toen hij na 925 een punt zette en geen komma, kreeg ik het heel warm'', zegt Han Ferwerda. ,,Ik was helemaal verbouwereerd. Het is echt een rollercoaster waar je in terechtkomt'', vult zijn echtgenote aan. Vooraf was hun in Deventer wonende zoon gebeld om er zeker van te zijn dat zijn ouders thuis waren. ,,Onze dochter in Arnhem belde ons en zei 'daar drinken we een borrel op' terwijl zij helemaal niet drinkt.''