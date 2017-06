Marlice Dreessen: afscheid met trots, maar ook pijn in het hart

interviewBREDA - Marlice Dreessen (65) heeft vrijdag haar laatste werkdag als directeur van de VVV in Breda. Op 30 juni is haar officiële afscheid. Ze gaat met pensioen. Met pijn in het hart: ‘Eigenlijk ben ik nog niet klaar’.

,,Ik hou van Breda. Dat is er al in mijn jeugd ingegoten. Vroeger ging ik bijna wekelijks met mijn vader naar de stad. Eerst iets cultureels doen, voor het goede gevoel. Daarna lekker de kroeg in.”

'Ik hou van mensen'

,,Na mijn HBS in Oosterhout, ben ik rechten gaan studeren. Tot mijn kandidaats. Toen hield ik het voor gezien. Ik wilde liever in iets als een hotel werken. Dat leek me leuk. De hele dag mensen om me heen. Heerlijk. Ik hou van mensen, ben een mensen-mens. Het werd uiteindelijk de VVV. Ik begon er als informatrice. Later, ik heb tussendoor nog ruim tien jaar bij het Autotron in Rosmalen gewerkt, werd ik, op de kop af negentien jaar geleden, directeur.”

,,Van mijn vader heb ik ongelofelijk veel geleerd. Natuurlijk: hij bracht mij waarden en normen bij. Maar hij gaf me ook het gevoel voor het politieke mee. Daar heb ik in mijn functie veel aan gehad.”

'Niemand mag zich benadeeld voelen'

,,Als VVV-directeur moet je politiek, diplomatiek zijn. Je hebt met veel partijen te maken. Het is zaak neutraal te blijven, geen voorkeuren te hebben. Iedereen en alles is even belangrijk. Niemand mag zich benadeeld voelen.”

,,Uiteraard heb ik mijn persoonlijke voorkeuren. Maar die stop ik weg. Als er een evenement is dat mij iets minder aanspreekt, laat ik dat niet merken. Ik ga erheen en maak er wat van. Dat lukt eigenlijk altijd. Ik weet dat ik enthousiast overkom. En dat is niet gespeeld.”

,,Doel van de VVV is om Breda toeristisch op de kaart te zetten. Die gedachte speelt mee in alles wat ik doe. In de promotie van de highlights naar buiten, maar ook in de contacten in de stad. Met ondernemers. Zij moeten begrijpen dat, als zij een mooi bedrijf hebben, als ze samen werken, ze de stad aantrekkelijker maken voor bezoekers.”

'Uniek in Nederland'

,,Eén van die zaken die daaraan meehelpen is het VVV Evenementenfonds dat ik ooit heb opgezet. Uniek in Nederland. Zo’n tachtig, negentig lokale bedrijven storten er een vast bedrag in. Dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van beeldbepalende niet commerciële evenementen. Die zijn belangrijk voor de stad.”

,,Het is bij evenementen wel zaak dat ze goed bij Breda passen. Zelf ben ik niet zo’n voorstander van iets als 538. Daarmee wordt de stad nauwelijks gepromoot. De festivalgangers gaan rechtstreeks naar het Chasséveld en weer terug. Het levert de stad weinig op.”

,,De beste evenementen zijn die, die uit de bevolking zelf komen. Zoals een singelloop, Outdoor Breda, Breda Jazz, BredaPhoto. Allemaal zijn die ooit klein begonnen. Was het een groepje enthousiastelingen dat ermee begon. Als iets uit emotie wordt geboren, uit het hart, slaat het aan.”

Gezellig imago

,,Draagkracht krijg je als het bij de eigen cultuur, de eigen identiteit past. Dat mag best kneuterig zijn, waarom niet? Dat is zelfs een beetje de charme van Breda. De Bredanaar heeft het imago altijd gezellig te zijn. Waarom zouden we dat niet uitbuiten?”

,,Breda is een heerlijke stad. Ik kan moeilijk uitleggen waar het in zit. De warme compactheid, alles op loopafstand. De prachtige highlights als Nassau, het Begijnhof. Het groen. Ik weet niet precies waarom ik me hier zo lekker voel. Waarschijnlijk zijn het vooral ook de mensen. Zij zorgen samen voor die typische sfeer.”

,,Bredanaars zijn trots op hun stad. Lange tijd werd dat nauwelijks hardop uitgesproken. Dat verandert langzaam. Ik ga precies op het goede moment weg. Breda is booming. De promotie van NAC Breda, de Tour de Jour, het EK Vrouwenvoetbal, Serious Request. Breda staat vol in de aandacht.”

'Er is nog veel te doen'

,,Eigenlijk ben ik nog niet klaar. Er is nog veel te doen. Ik zou me nog hard willen maken voor een culinair evenement. En voor het toerist-in-eigen-stad evenement. Dan krijgt heel Breda de kans in een hotel te overnachten, te ontbijten met een bekende Bredanaar om de volgende dag een stadswandeling te doen. Zo maak je de eigen inwoners ambassadeur van de stad. Zo is er nog zoveel. Maar je moet een keer stoppen.”