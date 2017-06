GALDER - Jaren is er aan gewerkt en nu nadert dan het eindspel. De herinrichting van het Markdal gaat de procedure in. Dat heet: er is een ontwerp-bestemmingsplan dat binnenkort de inspraak in gaat.

Acht kilometer aan meanderend water komt er bij, ruim honderd hectare wordt in natuur omgezet. ,,Het ging niet altijd even makkelijk, maar we hebben elkaar gevonden'', opende voorzitter Jettie Rattink van de Vereniging Markdal maandagavond de bijeenkomst in een met 150 bezoekers vol dorpshuis De Leeuwerik in Galder.

Er ligt nu een concept-ontwerp bestemmingsplan, maandag goedgekeurd door Breda en deze week nog waarschijnlijk ook door Alphen-Chaam.

Op de schop

Zeven kilometer Markdal, van de Duivelsbruglaan in Breda tot aan de grens in Alphen-Chaam (bij Meersel-Dreef) gaat op de schop. Met een budget van elf miljoen euro zijn gronden verworven, is grond geruild, zijn afspraken gemaakt met een vijftiental agrariërs over duurzame landbouw en natuurbeheer.

Eerst komt er nu een consultatieronde waarbij iedereen nog z'n zegje kan doen, dan gaat het plan de inspraak in. Als het meezit kan eind dit jaar of begin 2018 het graafwerk beginnen, op weg naar een natter Markdal, zoals het in de jaren zestig was.

Gedempt

De rivier wordt ter hoogte van Ulvenhout over honderden meters gedempt en ook in het zuidelijke deel komt er een brede rivierbedding. Met de meanders komt de stroming met nieuw waterleven weer op gang, voorspelt hydroloog Daniël Coenen van waterschap Brabantse Delta.

Ontstaan er poelen, bloemrijk grasland, vochtig hooiland. Terug naar het oorspronkelijke landschap. De rivier zal behalve brasem, blankvoorn en karper straks ook de kopvoorn, riviergrondel en bermpje herbergen.

Het waterpeil wordt gemonitord, aan bodemonderzoek wordt de laatste hand gelegd. De recreant wordt bediend met extra wandel- en fietsroutes. Beide gemeenten zullen in de loop van dit jaar informatieavonden houden.

Volledig scherm De herinrichting van het Markdal met meer meanders zal andere vissoorten aantrekken, aldus hydroloog Daniel Coenen van het waterschap. © Palko Peeters