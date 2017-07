Man zegt degene die aan zijn caravan op Fort Oranje komt 'kapot te schieten'

Derde verdrinking in Alphen-Chaam in korte tijd

11:55 Opnieuw is een kind verdronken in een zwemplas. De jongen verdronk woensdag in de nieuwe recreatieplas bij camping De Flaasbloem in Chaam. Eerder dit jaar verdronk ook al een 14-jarige jongen in een recreatieplas. Het is de derde verdrinking in Alphen-Chaam in korte tijd. Ook in De Waal verdronken dit jaar al vier mensen. Toch is volgens cijfers van het CBS het aantal accidentele verdrinkingen in Brabant gedaald.