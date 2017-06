Man uit vliegtuig geplukt om mishandeling en ontvoering No Surrenderlid in Breda

Grote Kerk in Breda wordt onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland

14:56 BREDA - Na het Stedelijk Museum Breda, dat vrijdag opende, heeft Breda vanaf volgende week een officieel tweede museum: de Grote Kerk. De kerk maakt namelijk deel uit van het Grootse Museum van Nederland. Op 30 juni is in Breda de presentatie. Een week later, op 6 juli, is de landelijke opening in Oudenbosch.