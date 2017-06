Man toont zijn zaakje in de trein tussen Rotterdam en Breda

'De Poolse gemeenschap in Nederland bestaat uit meer dan hoeren, alcoholisten en bouwvakkers'

10:22 BREDA - Goed nieuws voor de ongeveer 4.000 Polen die in Breda wonen. Twee Poolse stichtingen, Pro Polonia en Buda Staging Performance, hebben een nieuw Pools Platform opgericht. Dat is bedoeld om de integratie van Polen in Breda te bevorderen en hun imago in niet-Poolse kringen te verbeteren.