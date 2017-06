Man raakt onwel en ramt bussluis in Breda

Bob Bergkamp kandidaat lijsttrekker CDA in Breda

11:03 BREDA - Voormalig wethouder Bob Bergkamp is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker van het CDA in Breda bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het bestuur van het CDA heeft haar leden geïnformeerd over de voordracht, op unaniem advies van de vertrouwenscommissie.