Man met brandwonden naar ziekenhuis na brand in kantoorpand Breda

Breda: bijna 1.000 inschrijvers voor De Klokkenberg

24 augustus BREDA - De belangstelling voor een woonplek in het voormalige sanatorium De Klokkenberg aan de Galderseweg in Breda is groot. De op 14 juni gelanceerde site, die gepaard ging met een goed bezochte open dag, trekt al 925 inschrijvers.