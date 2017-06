Man bevredigt zich in zicht van vrouw tijdens treinrit naar Breda

Krijgt Breda een tweedaags festival dat lijkt op Lowlands en Zwarte Cross?

15 juni ZUNDERT/BREDA - Een tweedaags festival dat een combinatie is van Lowlands en Zwarte Cross, maar dan in de regio Breda. Dat is een tweetal creatieve bedrijven uit Breda aan het organiseren. De generale repetitie is deze zomer op een weiland bij Café Stuivezand in Zundert.