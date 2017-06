'Man beschoten in de Scheldestraat in Breda'

Volgens buurtbewoners is er een man voor het buurthuis in zijn been geschoten. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Buurbewoners weten te melden dat de schutter in een zwarte auto reed. De omgeving van het buurthuis is afgezet. Er is veel politie op de been. Agenten waren bij aankomst gehuld in kogelwerende vesten, maar dat is inmiddels niet meer het geval.