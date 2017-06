Loopbaanbegeleiding moet studie-uitval terugbrengen: 'Student wordt een drop-out. Die krijgt een stempel'

BREDA - Studie-uitval tegengaan? Gun aankomend studenten de tijd en laat ze oriënteren in de beroepspraktijk, stelt Leo Kemps van hogeschool NHTV. Zij starten met de pilot ‘Discover your future’.

,,Er zit een rendementsdenken in het onderwijssysteem”, zegt Leo Kemps, directeur op de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit aan NHTV. Een student moet zijn of haar drive vinden in een studie, de ultieme motivatie, maar het lukt niet altijd.

,,Er is sprake van doorlooptijden. Ook voor ons als hogeschool: een langstudeerder levert financieel minder op. Voor de student zelf wordt de druk steeds hoger, ook zo zonder studiefinanciering. Daardoor kun je een student beschadigen’, vertelt Kemps.

Dat frustreert. ,,Als een student de verkeerde keuze maakt, wordt hij of zij een drop-out. Die krijgt een stempel. Er volgt een worsteling, want er moet snel een andere studie gekozen worden. Terwijl de rust en de tijd nemen om dat te onderzoeken vaak beter is.”

Meekijken

Daarom begint NHTV in september met ‘Discover your future’, waarbij studenten kunnen kijken of de logistieke of de toeristische branche iets voor hen is. Vier dagen lopen ze mee bij een bedrijf in de sector, een dag komen ze terug naar de hogeschool. ,,Voor reflectie. We helpen hen met de zoektocht naar de juiste studie.”

Vaak hebben studenten helemaal geen goed beeld van een studie en wat daarna volgt, denkt Kemps. ,,Met dit traject kunnen de deelnemers wat geld verdienen en ze kunnen zich oriënteren, om te kijken of de beroepsgroep überhaupt bij hen past. Is het antwoord nee? Dan is dat ook prima, zolang ze maar verantwoord kunnen kiezen en tot inzichten komen.”

Uitval

Studie-uitval vormt een groot probleem voor alle hogescholen en universiteiten. Vorig jaar startten er bijna 146.000 studenten in het hoger onderwijs. Bijna een derde van de eerstejaars studenten gaat een andere studie doen of stopt volledig met de opleiding. Een flinke groep, dus.

NHTV verwelkomde in 2016 zo’n duizend leerlingen op de academies voor Logistiek en Toerisme. Daar is de situatie weinig anders. Zo'n dertig procent van de eerstejaars stopt: ,,Een op de drie of vier studenten moet stoppen met de opleiding. Zonde. Het is die groep die we willen helpen.”

Beurs

Het is een ‘instrument’ om een landelijk probleem te tackelen. Het project van het NHTV is een van de onderwijsinnovatieprojecten die in maart dit jaar een subsidie kreeg van de Rijksoverheid. Minister Bussemaker (OCW) bood hen 50.000 euro uit de Comenius Teaching Fellow-beurs aan.

Een sterkere band met het bedrijfsleven is hierin belangrijk, betoogt Kemps. ,,Die willen we graag medeplichtig maken in dit proces. Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer."

Regionaal