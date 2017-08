Lijken kijken in Breda gaat door

BREDA - De lichamen in de expositie Real Human Bodies zijn deels Chinees. Daar is volgens de organisatie van de expo ‘niks illegaals aan’.

Het Amrath hotel in Breda is de komende tien dagen het decor voor de veelbesproken Real Human Bodie Expo. Dit ondanks dat er veel ophef is ontstaan rondom deze rondreizende lijkenexpositie. Begin deze week gaf de organisator toe dat een deel van de tweehonderd tentoongestelde lichamen uit China afkomstig blijkt te zijn. En niet zoals eerder beweerd allemaal van overleden Amerikanen zijn die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld.

Niet illegaal

Volgens de Vlaamse tourmanager van de expositie, Eddy Mareco, is het gebruik van deze Chinese lichamen niet illegaal. Hij houdt vast aan zijn eerdere verklaring dat de lichamen die Primetime Exhibition Las Vegas exposeert afkomstig zijn van het Amerikaanse bedrijf Corcoran Labaratories. Afgelopen weekend ontkende dit bedrijf dit. Corcoran zegt dat de lichamen afkomstig zijn van overleden dakloze Chinezen. De overheid zou de lichamen illegaal doorverkopen.

Van illegale praktijken is volgens Mareco geen sprake. ,,De Chinese wet is anders dan de Nederlandse. Veel arme Chinezen overlijden op straat. Als er geen nabestaanden zijn die zich melden, worden deze ter beschikking gesteld voor wetenschappelijke doeleinden.”

Doeleinden

Het tonen van de lichamen in Breda valt volgens de organisatie onder wetenschappelijke doeleinden. Over de ontstane ophef geeft de gemeente Breda aan dat: ,,het Openbaar Minsterie aan zet is als het gaat om een onderzoek naar strafbare feiten. Indien blijkt dat er strafbare feiten plaatsvinden kijkt de gemeente verder of ze als gemeente een taak of verantwoordelijkheid heeft om stappen te ondernemen. Vooralsnog komt niet de openbare orde in het geding en gaat het niet om een vergunning vanuit de gemeente.”

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat er momenteel geen strafrechtelijk onderzoek gaande is naar de kwestie. ,,Er zijn geen strafbare feiten gepleegd in Nederland. Ook is er geen aangifte gedaan en dus voor ons geen zaak om te bekijken”, aldus een woordvoerster.

,,We wachten de stappen af maar zien vooralsnog geen reden om de expositie af te zeggen”, geeft Mareco aan. Morgenochtend vroeg arriveren de lijken. Binnen anderhalf uur zetten vijf teamleden de tentoonstelling klaar en gaat deze open voor publiek. Het Amrath hotel wil nog altijd niet reageren op de ontstane ophef.

Tentoonstellingen

In het verleden zijn twee soortgelijke tentoonstellingen ook onder vuur komen te liggen. In 2004 moest de Duitser Günther von Hagens, die de plastinatietechniek in 1977 ontwikkelde, erkennen dat zeven van zijn Chinese lijken mogelijk afkomstig waren van geëxecuteerde gevangenen. In 2009 waren er zeventien lijken in Parijs tentoongesteld waarvan de afkomst niet kon worden aangetoond. De rechter verbood de expositie na protesten van mensenrechtenorganisaties.

Body Worlds, de permanente expositie van Von Hagens in Amsterdam distantieert zich van rondreizende tentoonstellingen, zoals deze in Breda neerstrijkt. Body Worlds maakt volgens Von Hagens uitsluitend gebruik van lichamen van mensen die zich zelf hebben aangemeld. Het instituut in Heidelberg zegt te beschikken over een donorbestand met meer dan 16.000 personen, veelal afkomstig uit Duitsland.

De expositie is tot en met 10 september te zien in het Amrath hotel aan de Heerbaan in Breda.