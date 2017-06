Lichaam gevonden in Mark bij bedrijventerrein Breda: geen aanwijzingen voor een misdrijf

video/foto's A59 weer open na botsing bij Zonzeel: chauffeur gewond, ook bij Made twee trucks gebotst

12:43 TERHEIJDEN - Op de A59 bij Terheijden in de richting van knooppunt Zonzeel zijn maandagochtend meerdere vrachtwagens en een auto met elkaar in botsing gekomen. De weg was bij knooppunt Zonzeel urenlang dicht. De snelweg ging even na 11.30 uur weer open.