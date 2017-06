Let op: hoge zonkracht zondag, je kunt binnen 10 minuten verbranden

video Man neergestoken op Cingelstraat in Breda

9:53 BREDA - Een 26-jarige man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergestoken op de Cingelstraat. Een eveneens 26-jarige Bredanaar is als verdachte aangehouden. Vermoedelijk is een conflict in een horecazaak vooraf gegaan aan de steekpartij.