Leien op de schop: weer zit Antwerpen met een verkeersinfarct

De Vlaamse havenstad is al langer berucht vanwege zijn verschrikkelijke files. Voor veel Nederlanders is de ‘ring’ een onvermijdelijke marteling op weg naar het zuiden geworden.



De komende twee jaar wordt de ellende niet minder. Sinds deze week wordt er gewerkt aan de Leien, de verkeersader langs de rand van de oude binnenstad. Een stuk van 700 meter is opgebroken om ruimte te maken voor de aanleg van een ondergrondse tramlijn, inclusief parkeergarage en fietsenstalling. Zelf hebben de Sinjoren het over een ‘openhartoperatie’. Het werk duurt zeker tot eind volgend jaar en doorgaand verkeer is al die tijd niet mogelijk. Automobilisten moeten op zoek naar alternatieve routes.



Dat valt niet mee. Op de eerste dag van de werkzaamheden, afgelopen dinsdag, is het volgens TomTom in Antwerpen zelfs drukker dan in Mexico Stad, de meest dichtgeslibte stad ter wereld.