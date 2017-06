Kwartier gratis parkeren blijft van kracht in Bredase aanloopstraten

Het evaluatieonderzoek naar het effect van het kwartier gratis parkeren in de Boschstraat, Korte Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat, Haagdijk en Nieuwe Haagdijk is te kleinschalig om bindende conclusies uit te trekken. Adank: ,,Maar wat we beoogd hebben, een verbeterde omzet en meer bezoekers, zit erin. Of dit aanleiding is om in meer straten het beleid toe te passen? Liefst wel. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst nog een gesprek hierover hebben.''