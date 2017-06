Koutershof Rijsbergen zoekt sponsoren om te kunnen blijven bestaan

RIJSBERGEN - Stichting Koutershof is een actie gestart om de toekomst veilig te stellen. Volgens bestuurslid Anton Daamen is dat nodig omdat de gemeentelijke subsidies steeds meer onder druk komen te staan.

Ontmoetingsplek

Koutershof is een ontmoetingsplek in het centrum van Rijsbergen. Handwerken, biljarten, dansles, toneel, Bonte Avond. Allemaal activiteiten die plaatsvinden in de Koutershof. Op dit moment krijgt de stichting subsidie voor de exploitatie. "Ten eerste verwachten we dat die subsidie zal afnemen. Dat is een landelijk beeld." Naast de subsidie is de stichting afhankelijk van de verhuur van ruimtes en de inkomsten uit het horecagedeelte.

Dromen

"Ten tweede willen we onszelf voorbereiden op de toekomst", vertelt Daamen. Zo heeft de Koutershof een aantal 'dromen'. Namelijk het moderniseren van het horecagedeelte. "De bar is echt verouderd. Ook willen we de klimaatbeheersing verbeteren. Het systeem is op dit moment verouderd." Daarnaast is er de wens om te verduurzamen door zonne-energie op te wekken.

Vrienden van Koutershof

Volgens Daamen gaan er veel mensen vanuit dat het Koutershof wel blijft bestaan in Rijsbergen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het Koutershof is namelijk een stichting die wordt bestuurd door vrijwilligers. Er is dus geen geld om al die vernieuwingen even door te voeren.