Kopzorgen in Zundert over begroting Werkplein

ZUNDERT - Het gebeurt wel eens dat een bedrag dat ergens voor is begroot, achteraf gezien wat aan de lage kant is. Maar een verschil van 9,2 miljoen euro, zoals de begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant laat zien, is wel erg gortig,. Zo luidde het oordeel van de gemeenteraad van Zundert dinsdagavond. Die kon er dan ook niet zomaar zonder slag of stoot mee akkoord gaan.

Het Werkplein regelt werk en biedt inkomensondersteuning aan mensen uit zes gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal en Zundert. Het plein is jong, werd pas in 2016 opgericht. Dat het daardoor moeilijk was om in dat jaar al heel precies in te schatten wat de uitgaven voor 2017 zouden zijn, is begrijpelijk. Maar dat het Werkplein er zo verschrikkelijk naast kon zitten, is op zijn minst opmerkelijk.

Te meer, zo stelden de raadsleden van Zundert dinsdagavond, omdat er niet bijtijds aan de bel wat getrokken. Het Werkplein had toch al veel eerder in het jaar intern vastgesteld dat er een grote overschrijding zou komen. Toch vielen bij alle aangesloten gemeenteraden pas onlangs de keiharde cijfers op de mat.

Alle betrokken raden hebben het er moeilijk mee, zo bleek gisteren tijdens de discussie in Zundert. In Roosendaal kon de gemeenteraad zelfs niet akkoord gaan met het voorstel om in te stemmen met de aangepaste begroting en met de raming die voor 2018 is ingediend.

Ook in Zundert waren er partijen die twijfelden of het wel goed was om in te stemmen met de begrotingen. Rachiem Koevoets van OPZ zei het als volgt: ,,We moeten een signaal afgeven. Maar is het nou wel verstandig om dat te doen door niet in te stemmen met het voorstel?" Ondernemend Platteland vond aanvankelijk van wel: ,,Ons vertrouwen in het Werkplein is weg."