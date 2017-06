Komt het driedaagse technofestival op Breepark in Breda er wel?

BREDA - ‘Het begint met een b en het eindigt op shit.’ En: ‘Het gerucht gaat dat er helemaal geen line-up komt’. Het is een greep uit de reacties op het Facebookevenement van Sub:Merged The Gathering. Een driedaags technofestival eind september, 24 uur per dag, op Breepark aan de A27. Plannen zijn er, maar of het festival er daadwerkelijk gaat komen?

,,Er klinken wat negatieve geluiden. Maar het geloof dat het gaat lukken is er altijd”, zegt Rezwan Kazemi, business development director bij platenlabel Sub:Merged, dat het festival organiseert.

,,Van de gemeente hebben we feedback gekregen op onze vergunningaanvraag. We werken er nu hard aan om de aanvraag vandaag of begin volgende week weer op te sturen. Het geluidsplan, mobiliteitsplan en beveiliging vormden puntjes”, aldus Kazemi.

Geluidsoverlast

Het plan voor het festival viel niet voor iedereen in goede aarde. Dorpsraad Bavel en wijkraad Heusdenhout vrezen geluidsoverlast en vinden dat een evenement van deze omvang niet past op die plaats. De gemeente laat weten dat ze, samen met Sub:Merged, kijken naar hoe de buurt onderdeel gemaakt kan worden van het gesprek over het evenement. ,,Ook dat hopen we terug te lezen in de vergunningaanvraag”, aldus een woordvoerder.

De tijd dringt, erkent Kazemi. ,,We vechten tegen de tijd. Maar bij de vergunning ligt nu de prioriteit, en niet bij de line-up.” Eerder werd beloofd dat de artiesten in mei bekend gemaakt zouden worden. Daar komt Kazemi op terug. Het enige dat nu bekend is, is dat de Duitse dj Dr. Motte zich bij het collectief aangesloten heeft. Kazemi:,,Voor ons is de beweging van love, peace and unity belangrijker dan de line-up.”

Festivalgangers

Voor festivalgangers lijkt dat anders te liggen, want die uiten hun zorgen. Hoeveel kaarten er al verkocht zijn? Dat wil Kazemi niet zeggen. ,,We snappen de vragen. Maar we voelen niet de behoefte op alles in te gaan. Die line-up gaat er zo snel mogelijk komen. We verwachten dat de ticketverkoop dan ook op gang komt.”

Er blijven dus nog een hoop vragen onbeantwoord. Maartje Jansen van evenementencentrum Breepark spreekt van goed contact met het platenlabel. ,,Wij zijn ook benieuwd”, erkent Jansen. ,,We weten dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt.” Maar: ,,We hopen wel dat er snel meer concrete informatie komt.”

Ze schat dat de kaartverkoop nog niet hard gaat. ,, Het is een gevestigde organisatie, maar dit is hun eerste evenement niet. Onbekendheid speelt een rol, maar ook het ontbreken van een line-up. Het is een zaak voor de gemeente en Sub:Merged dat deze zaak snel meer handen en voeten krijgt, om de vaagheid weg te nemen.”