Kletsnatte plafondplaten op station Breda na lekkage bij busperron

Flinke toename drukte winkelstraten Bergen op Zoom, Breda scoort iets lager

11:35 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Voor het eerst in negen jaar wordt het weer wat drukker in de Nederlandse winkelstraten. Het aantal bezoekers steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met gemiddeld 3,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.