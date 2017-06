Klavers Jansen in Breda zet de deuren open: 'De stad moet dit zien'

BREDA - Wat gaat er gebeuren met Klavers Jansen in wijk Belcrum in Breda? De afgelopen tien jaar is het terrein van de vroegere conservenfabriek in een ware cultuurspot veranderd, met Podium Bloos als grote trekker. Nu zit er woningbouw in de pen. In aanloop naar de vernieuwing gaan de deuren open.

,,De stad moet dit zien'', zegt directeur Ben de Vugt (59) van Podium Bloos tijdens een rondwandeling kris kras langs de diverse panden en loodsen op het vroegere bedrijfsterrein. ,,Alles raakt in een stroomversnelling. Eigenlijk zou dit gebied pas in 2023 op de agenda staan. Maar het hele Havenkwartier, ook met Backer en Rueb en Electron aan de overkant, alles wordt nu naar voren gehaald.'' Het is meeliften op de economische groei: ,,De stad ziet de potentie van het gebied.''

Pionier

Podium Bloos was pionier op het 1,2 hectare grote terrein van Klavers Jansen. Amateur en professioneel theater vinden er onderdak, met 140 voorstellingen per jaar (16.000 bezoekers in 2016). De vroegere conservenloods ingevuld met repetitie- en dansruimte, een bar. De industriële uitstraling scherpt de creatieve geest. ,,Het gaat heel goed. Jonge theatermakers vinden hier hun weg, kunnen hier aan de slag. Ook als ze maar een kleine beurs hebben. Dat maakt het bijzonder.'' Met de status 'provinciale broedplaats' geniet Podium Bloos steeds meer bekendheid. Klavers Jansen huisvest ook theaterwerkplaats Tiuri, dansschool De Scene, urban culture van De Loads (Nieuwe Veste), jeugdtheater Schippers en Van Gucht, een decorbouwer, productiebedrijf en meer.

Maakcultuur