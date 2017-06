Kinderen gewaarschuwd voor teken door Freek de Teek

Volledig scherm Eveline Bogers hoopt dat kinderen en ouders zich door het prentenboek Freek de Teek bewuster worden van het belang van een goede tekencheck. Foto René Schotanus/Pix4Profs © René Schotanus Als juf op een basisschool viel het Eveline Bogers (27) uit Breda op dat, ondanks dat aan alle kanten wordt gewaarschuwd voor het gevaar van teken, ouders hun kinderen zo weinig controleerden na het buiten spelen.



,,Dan vertelden de kinderen dat ze buiten hadden gespeeld, of ik fietste langs een speelweitje waar ik ze zag spelen. Als ik de volgende dag dan vroeg of ze hadden gekeken of ze teken hadden, reageerden ze heel erg verbaasd.’’

Educatief prentenboek

Lesmateriaal over teken kende ze niet en ze besloot om daar met haar ervaring als juf en haar creativiteit iets aan te doen. Het resultaat: Freek de Teek in paniek, een educatief prentenboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar, dat onlangs verscheen. ,,In het boek staat precies waarom het zo belangrijk is om te controleren op teken en hoe je dat het beste kunt doen’’, vertelt Bogers, die niet voor niets zo gebrand is op teken. Ze weet uit eigen ervaring hoeveel ellende een beet van zo’n klein beestje (een teek wordt maximaal 3 millimeter groot) kan veroorzaken.

Gebeten

Op haar veertiende werd ze tijdens een scoutingkamp gebeten. Het beestje werd verwijderd, maar een pootje bleef zitten, waarmee ze naar de huisarts ging. ,,Die geloofde niet dat ik door een teek was gestoken. Hij zei dat het een pukkeltje was. Ik had daarna ook geen klachten.’’

Volledig scherm Teek teken Totdat ze op haar zestiende Pfeifferachtige verschijnselen kreeg, gevolgd door gewrichtsklachten en weer later klachten die op MS leken. Maar niemand die aan die tekenbeet van een paar jaar geleden dacht. Pas na jarenlang sukkelen - ‘op een gegeven moment zeiden ze dat het psychisch was. Zo frustrerend want ik wíst gewoon dat het niet zo was’ - werd op haar 23e de diagnose ziekte van Lyme gesteld. Ze kreeg antibiotica en leek genezen.

Opnieuw gebeten

Tot de ziekte in augustus vorig jaar weer opspeelde. ,,Ik was vlak daarvoor weer gebeten door een teek. Die heb ik meteen verwijderd. Volgens artsen is het niet waarschijnlijk dat ik opnieuw Lyme heb gekregen door die beet. Ze denken dat er weer iets opvlamde van de eerste keer dat ik ziek was. Ik weet het niet. Vind het wel héél toevallig dat ik na die beet meteen weer ziek werd.’’

Volledig scherm Illustratie bij verhaal over boek Freek de teek in paniek Dit keer was ze er in ieder geval snel bij. Een flinke dosis antibiotica en in februari werd ze ‘schoon’ verklaard. ,,Ze zeggen dat het helemaal weg is’’, zegt Bogers. ,,Ik eet gezond en sport regelmatig, zodat m’n lichaam sterk genoeg is om bacterie aan te kunnen, mocht er ergens nog iets sluimeren.’’



En ze blijft alert. ,,Ik ben nu wel bang voor teken. Ga het bos niet in zonder mezelf in te spuiten met een anti-tekenmiddel. En’’, grinnikt een beetje, ,,thuis in de tuin hebben we niet van echt te onderscheiden kunstgras.’’

Lyme bij kinderen niet altijd goed vast te stellen

Bij de Stichting Tekenbeetziekten zijn ze blij met het boekje. Woordvoerder Els Duba: ,,Elk jaar worden zo’n 1,3 miljoen mensen door teken gebeten. 25.000 van hen krijgen de ziekte van Lyme. Daar zitten heel veel kinderen tussen. Die spelen vaak buiten en lopen dan ook veel risico gebeten te worden door een teek.’’ De stichting heeft zelf wel een boekje dat ze gebruikt om voorlichting te geven op scholen. ,,Maar een prentenboek voor kinderen over teken is iets wat nog niet bestaat. Terwijl er wel behoefte aan is. Dus dit initiatief vinden we geweldig’’, aldus Duba, die vertelt dat exacte cijfers over het aantal kinderen dat Lyme heeft niet bekend zijn. ,,Er komt nu wel een onderzoek naar kinderen die de ziekte hebben opgelopen, LymeProspect KIDS. Dat moet meer inzicht geven in de gevolgen van Lyme bij kinderen.’’

Jaar lang gevolgd

Volledig scherm Illustratie bij verhaal over boek Freek de teek in paniek In het LymeProspect KIDS onderzoek worden kinderen met Lyme een jaar lang gevolgd vanaf de start van behandeling. Daarna wordt bepaald hoeveel van hen nog klachten hebben en hoe die klachten verklaard kunnen worden. Door dit onderzoek ontstaat inzicht in chronische Lyme-gerelateerde klachten bij kinderen, en kunnen zo nodig specifieke behandelingen voor kinderen worden voorgesteld. Maar dan moet wel eerst de diagnose Lyme zijn gesteld.



En dat is lastig, omdat kinderen zich niet altijd bewust zijn van klachten en die ook niet melden aan hun ouders. Of ze hebben zoveel verschillende klachten - bijvoorbeeld oorpijn, hoofdpijn, buikpijn, keelpijn, spierpijn of vermoeidheid - dat hun ouders niet in de gaten hebben dat er iets ernstigers met hun kind aan de hand is.

1:5 : In het buitengebied draagt ongeveer 1 op de 5 teken de bacterie bij zich, in stedelijk gebied is dat 1 op de 6 à 7 teken.

1.300.000: Elk jaar lopen in Nederland 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op.

25.000: Ongeveer 2 procent krijgt na een beet de ziekte van Lyme, zo’n 25.000 mensen per jaar. Van hen behouden er 1.000 tot 2.500 langdurig klachten.

1:3 : 1 op de 3 tekenbeten worden opgelopen in eigen tuin, ruim 1 op de 5 tekenbeten in stedelijk gebied, 1 op de 2 in stadspark of bos.