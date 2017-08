Kastanjes in Breda zuchten onder de mineermot

BREDA - Waarom staan de kastanjebomen in de stad er zo bruin bij? Zeker ook die vier monumentale en kwetsbare paardenkastanjes op de rotonde op de Baronielaan. De gevreesde bloedingsziekte? Nee, boosdoener is de mineermot.

Vanwege de warme en vochtige maanden aan het begin van de zomer is de rups van de mineermot dit jaar extra actief. ,,De larve van dit motje vreet het bladgroen weg waardoor het blad vervroegd afsterft maar nog wel aan de bomen blijft hangen. Dit zijn de bruine bladeren die je nu veel aan de kastanjebomen ziet hangen, ook in de Baronielaan'', weet bomenexpert Anton Lips van de gemeente.

De mineermot is niet levensbedreigend voor de meeste bomen. ,,Wel kan een boom hierdoor extra verzwakken. De larven die nu het bladgroen opvreten laten zich later in het afgevallen blad vallen en verpoppen. In het afgevallen blad overwinteren ze om in het voorjaar weer als vlinder en motje tevoorschijn te komen en de boom in te kruipen. Daarom worden de bladeren extra frequent verwijderd, zodat de verpopte larven vernietigd kunnen worden en de schade volgend jaar aanzienlijk minder zal zijn'', aldus Lips via een woordvoerder van de gemeente.

Bloedingsziekte

Tot zover de mot, maar hoe zit het met die kastanjebloedingsziekte? ,,De kastanjebloedingsziekte is een bacteriële infectie in de sapstroom van de boom. Het is buitengewoon jammer dat het overgrote deel van de paardenkastanjes in Breda, vaak prachtige en markante bomen, is aangetast. Zonder behandeling zullen deze bomen binnen één tot vijf jaar doodgaan.''

De enige behandeling is die met warmtedekens, twee jaar terug nog als experiment toegepast op de vier kastanjes op de rotonde, met hulp van onderzoekers van Wageningen University & Research. Verwarmd water werd tegen de bast van de boom geperst. De bast kreeg zo twee dagen een temperatuur van 40 graden, waar bacterieën niet tegen kunnen.

De bomenexpert: ,,Een zeer kostbare behandeling, dit kan in principe dus slechts bij een enkele boom in de stad worden toegepast. We monitoren in de Baronielaan welk effect de behandeling heeft. Kwekers zijn in de tussentijd druk aan het proberen een kastanjesoort te kweken die resistent is tegen de bloedingsziekte.''

Pas als meerdere kastanjes in een straat dood zijn worden de bomen vervangen door een andere soort. Zo wordt eind dit jaar de Baronielaan heringericht, de kastanjes gaan eruit, afgezonderd de vier monumentale exemplaren. Veel bomen zijn ziek. Er komen andere bomen voor terug.