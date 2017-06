Jonge vrouw steekt vriend met mes en zet woning in brand

'Diep in ons hart geraakt', Vakcollege Tilburg rouwt om verdronken leerling Sendrick (14)

10:59 TILBURG – Het Vakcollege in Tilburg heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Sendrick Christiaan. De 14-jarige scholier verdronk zondagmiddag in een meer in Alphen. Het lichaam van de drenkeling werd na een urenlange zoektocht gevonden in recreatieplas 't Zand.