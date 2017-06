Jan Engel: 'Regelrechte overval door gemeente'

Win­ke­liers­ver­e­ni­gin­gen zien ruimere openingstijden wel zitten

6:23 BREDA - De winkeliersverenigingen in Breda hebben geen problemen met het verruimen van de openingstijden in de binnenstad, of verwachten dat dit toch niet is tegen te houden. Als het plan van het College van B&W doorgaat mogen winkels in het centrum binnenkort van 6.00 tot 23.00 geopend zijn. Hiermee krijgt Breda ongeveer dezelfde openingstijden als Eindhoven, Tilburg en Rotterdam.