Jaloerse ex verwoestte leven Rijsbergenaar met zwavelzuur: 'Alleen zijn hersenen mankeerden niets'

Een beer van een vent, twee meter lang. Na de gruwelijke aanslag is ruim tachtig procent van Marks lichaam ernstig verbrand. Zijn linkeroog en grote delen van zijn neus en bovenlip zijn weg. Later moet zijn linkerbeen geamputeerd. Mark zweeft bij herhaling tussen leven en dood, ligt acht maanden aan de beademing. Even lijkt het beter te gaan, kan de Rijsbergenaar moeizaam woorden uitbrengen, vertellen wat die dramatische nacht is gebeurd, wat hem bezighoudt, zeggen dat hij ondanks alles zijn pijnlijke leven nog steeds de moeite waard vindt.



,,Ongelofelijk, zo sterk als hij aan het leven bleef hechten, hoe hij bleef vechten", vertelt moeder Jeanne nu, een half jaar na zijn dood. ,,Een tijd lang kwam iedere dag een pastoor bij hem langs in het ziekenhuis omdat hij dat zo graag wilde. Ik kon het bijna niet geloven. Mark was in zijn jeugd geen lieverdje, ging al vroeg werken. Werd straatmaker.



Hij kreeg in Engeland zijn leven op de rails, had het naar zijn zin, wilde daar wél studeren, was zelfs een van de besten toen hij afstudeerde. En hij wilde meer. Had bijbaantjes bij bouwprojecten, zodat hij zelf zijn vervolgstudie kon betalen. Hij nam Berlinah herhaaldelijk mee naar Nederland. Zij was zijn keuze en wij hadden daar wel vrede mee, hadden de indruk dat ze goed voor hem was. Totdat..."