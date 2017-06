Jaarlijks spektakel belooft weer wat in Bavel

'America first, Anno second' ,onder deze titel begint de verenigingsavond later die dag. Veertien teams hebben zich opgegeven voor een sportieve strijd. Aansluitend zorgt de band Qwark, een achtkoppige band met blazers, voor een avondje swingen.

Zondag is de topdag van ANNO. In de ochtend is er vermaak voor senioren. Met onder andere een optreden van het orkest S.O.N.G . Om elf uur begint de braderie en een kindervrijmarkt. Het lint aan kraampjes verbindt de drie pleinen die Bavel rijk is, met ieder een eigen sfeer. 'Swingen of relaxen', gebeurt op het Jack van Gils plein. Frans terrasje, jazz muziek, bigbands en een spelletje Jeu de boules creëert een relaxte sfeer aldaar. 'Beats op 't kerkplein', gaat er wat harder aan toe. Jongelui kunnen los gaan op botte beats, en elkaar uitdagen met bierfietsen .'Voor elk wat wils', is het thema op het derde plein, het evenemententerrein. Vanaf het middaguur tot een uur of tien in de avond zijn daar gevarieerde optredens van verschillende artiesten en bandjes.