Intersport Brejaart stopt ermee

BREDA - Intersport Brejaart, een begrip in Breda, stopt ermee. Na ruim zestig jaar gaat de deur van het familiebedrijf in de Veemarktstraat definitief dicht. De exacte sluitingsdatum is niet bekend, momenteel houdt de sportzaak opheffingsuitverkoop.

Het is in relatief korte tijd al de tweede gerenommeerde sportwinkel in Breda die ermee ophoudt. Eerder zag Lomans Sport zich daartoe genoodzaakt.

Het einde van Brejaart komt als een verrassing. Per 1 januari jongstleden was de zaak weer teruggekeerd naar Intersport, een keten van sportspeciaalzaken met 5400 winkels in meer dan 40 landen en 80 in Nederland. Eind 2011 vertrok de Bredase zaak bij Intersport en ging zelfstandig verder als Brejaart Puur en Sport.