In 1940 in Breda gefusilleerde soldaten hadden moeten eindigen voor het vuurpeloton

Het dossier met daarin het verslag is door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie ter beschikking gesteld aan deze krant. Uit het verslag blijkt op geen enkele wijze dat De Leeuw enig berouw had over zijn daad.



De Leeuw vorderde op die eerste pinksterdag dat de twee van desertie verdachte soldaten gefusilleerd moesten worden nadat zij in de vroege morgen in burgerkleding waren aangetroffen in het centrum van Breda. Van een zaak voor de krijgsraad is geen sprake, laat staan een gerechtelijk doodvonnis.