‘Ik wil tieners behoeden voor mijn fouten’

Bredanaar helpt Bredanaar BREDA - In de rubriek Bredanaar helpt Bredanaar vraagt een stadsgenoot met een minimuminkomen om iets wat hij of zij niet zelf kan betalen. Als u wilt helpen met een donatie, mail dan uw naam en telefoonnummer: bhb@bndestem.nl.De gever gaat akkoord met een publicatie in de krant. Het platform Steungezin.nl, dat zich inzet om mensen uit armoede te halen, helpt u met de afwikkeling.

,,Mijn ambitie is om tieners te vertellen over mijn ervaringen. Hen behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt."

Van Poppel slaapt in een eenpersoonsbed, maar ontmoette onlangs zijn huidige vriendin. Zijn grote wens is een tweepersoonsbed. Kosten: €300,-.

,,Toen ik 14 was stal ik de kassa uit de winkel van mijn moeder. Puur om de spanning, denk ik." Hij belandt daarop in een jeugddetentie, maar daar wordt het alleen maar erger. Van Poppel komt verkeerde mensen tegen, de uiterst lucratieve wiethandel lonkt. Om daarin te handelen worden eerst investeringen verwacht, geld dat hij op dat moment niet heeft.

Later komt hij 'de jongens' weer tegen. Van Poppel is getrouwd en heeft twee kinderen, maar gaat overstag. ,, Al snel verdiende ik ontzettend veel geld, maar raakte ook verslaafd aan alcohol en drugs. Het interesseerde me niet, mijn huwelijk strandde."

Gevangenis vond ik vreselijk

Van Poppel is dan 27 jaar en het duurt niet lang voordat de problemen beginnen. ,,Als je eenmaal gepakt wordt, sta je op de radar." Hij weet gelijk dat hij weer het rechte pad op wil en van zijn verslaving af moet. Op eigen initiatief schakelt hij Kentron en Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in. ,,Ze legden me een hulpplaatje voor: eigen woning, een uitkering, alles. Ik had er wel oren naar, want wat moet ik doen als ik vrij kom?"

Er zijn echter nog talloze feiten uit het verleden waar hij nog voor moet zitten. Van de laatste tien jaar zit Van Poppel er zeven vast.

Het grootste nadeel van de wiethandel: het geld dat je verdient kun je niet opsparen. ,,Een kilootje wiet levert ruim €5000,- op. Ik kocht mooie kleren, ging iedere dag uit eten, kocht een auto. Maar weet je: dat weegt echt niet op tegen de gevangenis. Ik vond het er vreselijk, verlangde naar vrijheid."

Huismeester van de Faam

Momenteel werkt hij in de dagbesteding als huismeester van de Faam. Alles dat kapot is of gedaan moet worden, komt op zijn bordje. Geen baas boven hem, maar eigen verantwoordelijkheid: hij voelt zich er fijn bij. Van Poppel is van de drugs en alcohol af. ,,Dat vertrouwen wil ik niet verknallen. Ik ben zo goed geholpen. Nu wil ik ervaringsdeskundige worden, jongeren behoeden voor de fouten die ik maakte, hen vertellen hoe levensbepalend bepaalde keuzes kunnen uitpakken. Uitleggen dat dat vele geld niet opweegt tegen de problemen die je te wachten staan."

Van Poppel ontvangt zo'n €60,- per week. ,,Het is een hele uitdaging; voorheen hoe ik alles op moest krijgen en nu hoe ik daarmee rond moet komen. Vorige week hield ik €5,- over, dat is pure winst."

Het verleden van Van Poppel is nu afgesloten, hij kijkt vooruit. ,,Ik wil mijn fouten goedmaken."