Huiver voor meer winkels bij NAC-stadion: 'Kale verkoop niet realistisch'

Nog meer detailhandel

Dat laatste vinden veel raadsfracties vooralsnog een brug te ver. Met de gevolgen van de bouw van winkelcentrum Stada Stores naast het stadion nog vers in het geheugen staat de gemeenteraad in Breda dit keer niet te trappelen om akkoord te gaan met nog meer detailhandel.

Maar een neen tegen extra winkels heeft verregaande financiële consequenties voor de gemeente Breda. Want in dat geval wordt het stadion onverkoopbaar of moet de gemeente genoegen nemen met een wel heel zacht prijsje van hooguit een paar miljoen euro. Veel minder dan de 15,7 miljoen die er ooit voor werd neergeteld.

Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad zijn uiterst huiverig om de deur voor nog meer detailhandel in het gebied toe te staan. Eigenlijk is er maar één raadsfractie die daar veel minder moeite mee heeft, de VVD. Want, zo waarschuwde raadslid Daan Quaars, als we het stadion kaal moeten verkopen dan zal het verschil voor wat we er ooit voor hebben neergeteld en nu voor terugkrijgen wel ergens uit betaald moeten worden.