Huisvesting seizoensarbeiders in Breda mag gewoon door blijven gaan

UPDATE & VIDEO Vermiste jongen (8) uit België overleden na red­dings­ope­ra­tie in natuurbad op vakantiepark Chaam

5 juli CHAAM - Het jongetje (8) dat woensdagmiddag in een natuurbad op een vakantiepark in Chaam was teruggevonden is overleden in een Tilburgs ziekenhuis. Hij is afkomstig uit de Belgische gemeente Zonnebeke.