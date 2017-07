Hudson's Bay gaat voor stap extra: 'We zijn echt geen V&D'

BREDA - Achter de hekken in de Karrestraat is de voorbereiding van warenhuis Hudson’s Bay Breda in volle gang.

Er wordt massaal gezaagd en geboord, de bouwvakkers lopen er af en aan. Het oude pand van de V&D is een bouwplaats, dat op dit moment wordt omgetoverd tot warenhuis Hudson’s Bay. Keiharde arbeid om het pand gereed te maken. ,,Zestien tot zeventien uur per dag wordt er gewerkt, in twee ploegen. Overdag met ongeveer 80 tot honderd mensen, ’s avonds 25 extra”, zegt Chris van Goozen, bouwmanager van MVRO.

Opening

Ze liggen op koers, vertelt Christel Holweg, terwijl ze door het pand loopt. Zij heeft straks de leiding in deze gigantische winkel, waar ze storemanager wordt. ,,Eind augustus, begin september willen we klaar zijn, afhankelijk van de verbouwing. 19 september worden alle Hudson’s Bay in Nederland feestelijk geopend.”

Breda is namelijk een van de tien steden waar Hudson’s Bay in september haar deuren opent. De van oorsprong Canadese keten sprong in het gat dat warenhuis Vroom & Dreesmann achterliet. Een immens gat, mag je wel stellen. ,,Het pand is zo’n zestienduizend vierkante meter.”

Verdiepingen

,,Elke week zie ik de winkel veranderen”, vervolgt Holweg, want het hele gebouw wordt aangepakt. De begane grond biedt straks onder andere cosmetica, tassen en schoenen. Op de eerste verdieping wordt het een ‘dameswalhalla’, stelt Holweg, met daarachter een afdeling met kinderkleding en speelgoed. Op de tweede verdieping worden straks kleding en schoenen voor mannen aangeboden. Daar zijn ook de toiletten en de serviceafdeling te vinden. De derde verdieping herbergt een cadeau-afdeling, interieuraccessoires, kookartikelen en alles voor ‘bed en bad’. Ook de La Place krijgt weer een plek, op de plaats waar het restaurant eerder ook zat.

Volledig scherm Hudson's Bay strijkt neer in oude filiaal van V&D aan de Karrestraat te Breda. © Saminna van den Bulk

,,De look en feel van de Nederlandse Hudson’s is overal hetzelfde, maar het aanbod is uniek”, stelt Holweg. Alle afdelingen krijgen namelijk ‘studio’s’, aparte ruimtes waarin iets gepresenteerd kan worden. ,, Dat kan een speciaal merk zijn, maar we zetten ook in op iets lokaals. Iets dat verwijst naar Breda Jazz bijvoorbeeld, wanneer het festival weer neerstrijkt in de stad.” Hudson’s mag dan een gigantisch keten zijn, maar: ,,We zijn ook van Breda”, zegt Holweg.

Barones

Een flinke impuls voor de Barones. Hudson’s Bay moet een publiekstrekker worden. Het warenhuis krijgt zowel een ingang aan de Karrestraat als in de Barones. Maar Hudson’s Bay is niet de enige die haar intrek daar neemt: kledingwinkels Bershka en Pull&Bear strijken samen neer in een gecombineerd pand naast het warenhuis en de Vitaminstore .

Onderscheid

Met het omvallen van ketens als V&D en een Bijenkorf die vijf van de twaalf filialen sloot, rijst de vraag wat Hudson’s Bay anders gaat doen om het wel te overleven. ,,Het is goed dat Breda weer een echt warenhuis krijgt, daar is behoefte aan”, zegt de storemanager daar over. ,,Daarnaast is er een enorme regionale aantrekkingskracht op Breda, ook vanuit België.” Een ding moge duidelijk zijn over het nieuwe warenhuis: ,,We zijn echt geen V&D”, stelt Holweg. De winkel biedt betere merken van een hoger segment, zegt Holweg. Daarnaast wordt er bij Hudson’s Bay op een andere wijze naar consumenten gekeken: ,,Het zijn onze gasten. En hen willen we wat extra’s bieden, hen telkens opnieuw verrassen. Daarmee onderscheiden we ons.”

Zo’n honderdzestig mensen zullen straks in het pand gaan werken. Holweg: ,,Het gaat gestaag qua personeel, maar we kunnen zeker nog zo’n veertig tot vijftig leuke mensen gebruiken.” Op zoek naar personeel, dus. En dan kan het nieuwe warenhuis los. ,,Ik kan niet wachten’, aldus Holweg.