Hoofdverdachte moord Chaam blijft in de cel

BREDA/CHAAM - De Roemeense hoofdverdachte Bogdan M. (36) van de moord op landgenoot Florin Tabarcea (38) in Chaam, blijft nog minstens twee weken in de cel. De rechter-commissaris in Breda heeft dinsdag bepaald dat daar voldoende aanwijzingen voor zijn.

Het slachtoffer uit Roosendaal werd woensdagmorgen vroeg gevonden op de oprit naast de huurwoning van M. aan de Bredaseweg. De Roemeen had één fatale schotwond in zijn hoofd.

Rond het tijdstip van de moord waren op de begane grond van het huisje vier mannen. Op de bovenverdieping sliepen de hoofdverdachte, zijn 18-jarige vriendin en zijn twee kinderen van 6 maanden en 8 jaar. De politie hield alle mannen meteen aan en liet zaterdag vier Roemenen weer vrij. Ze blijven verdachten, zegt het OM.

Een van de vrijgelaten verdachten heeft verklaard dat hij om 03.25 uur was opgestaan om zich gereed te maken voor werk. Vanuit de keuken aan de achterkant van het huisje zag hij ineens dat twee daar geparkeerde auto's in brand stonden. Advocaat mr. Mark Broere: ,,Mijn cliënt waarschuwde meteen zijn slapende landgenoten. Toen het vuur geblust was, ontdekten ze het lichaam op de donkere oprit aan de zijkant van het huis en hebben ze 112 gebeld.'' Dat alarm werd om 04.25 ontvangen. De mannen zouden niks van het misdrijf hebben gehoord en gelijkluidend hebben verklaard.

De politie zwijgt over de vermoedelijk toedracht en het motief. Bronnen die slachtoffer én hoofdverdachte kennen, zeggen te hebben gehoord dat Bogdan heeft geschoten uit een raam van de woning. Hij beschikte volgens hen over een vuurwapen met geluiddemper. Of die is aangetroffen, is niet bekend. De politie zegt niet waarom M. hoofdverdachte is. Mogelijk zijn op zijn handen schotresten aangetroffen en bij de andere Roemenen niet.