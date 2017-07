Hoe Tijn een nationale held werd in Breda

BREDA - Tijn is niet meer. Hij veroverde eind december de harten van heel Nederland met een inzamelingsactie die zijn weerga niet kende. Hoe de zesjarige Tijn in een paar dagen in Breda uitgroeide tot een nationale held.

Op 21 december 2016, tijdens Serious Request, komt Tijn samen met zijn vader Gerrit aan de microfoon bij het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda.

Meteen wordt zijn bijzondere verhaal duidelijk. "Het is heel waarschijnlijk dat hij de volgende Serious Request niet haalt'', vertelt zijn vader aan de dj's in het huis. Bij Tijn is namelijk hersenstamkanker geconstateerd. ''En toch wil hij geld ophalen voor kinderen in de derde wereld die misschien niet eens 6 jaar mogen worden.''

Nagellakactie

Dat geld wil hij inzamelen door nagels te lakken. De dj's zijn zo geraakt door zijn verhaal, dat Tijn direct het huis in mag om aan de slag te gaan. "We kunnen hem niet beter maken. Maar we kunnen zijn leven wel tijdelijk nog wat leuker maken."

Volledig scherm © ANP Kippa

En zo is Nederland in één klap in de ban van Tijn. Binnen één dag staat de opbrengst van zijn nagellakactie op 400.000 euro en loopt half Nederland rond met gelakte nagels. De actie zorgt ook voor veel ontroering. Zangeres Sanne Hans schrijft in het Glazen Huis een emotioneel nummer voor Tijn.

LEES OOK: Miss Montreal droeg gevoelige ballade op aan held Tijn

''We hebben na het horen eerst een half uur staan huilen met familie en vrienden. Toen zeiden we: we moeten nu naar Breda. Dit lied is een monument voor onze zoon, daar zijn we zo dankbaar voor'', zegt vader Gerrit daarna.

Burgemeester

De dag na zijn bezoek aan het Glazen Huis wordt Tijn door Paul Depla uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar krijgt de jonge held de ambtsketting om en mag hij voor één dag de burgemeester van Breda zijn.

"Tijn is de ambassadeur van het Glazen Huis. Vandaag is Tijn de baas in Breda. Hij neemt de stad over", zegt burgemeester Depla in het Glazen Huis. "Wij gaan er voor zorgen dat Tijn een geweldige dag gaat beleven. Heel diep respect dat je dit kunt."

Bedrag

In de resterende dagen van het Glazen Huis blijft Tijn doorlakken en het geld blijft binnenstromen. Uiteindelijk haalt hij met zijn actie het overweldigende bedrag van 2.5 miljoen euro op. Het is daarmee verreweg de meest succesvolle eenmansactie in de geschiedenis van Serious Request. En dat terwijl Tijn als doel had om 100 euro binnen te halen.

Op het eindfeest van Serious Request op het Chasséveld is Tijn de grote ster. Hij heeft zich in een paar dagen tijd ontpopt tot de grote held van Nederland.

Nasleep

In de maanden na Serious Request verslechtert de situatie van Tijn. Zijn gezondheid gaat achteruit. Maar dat weerhoudt de kleine held er niet van om door te lakken.

In juni wordt er in samenwerking met stichting Semmy een nieuwe nagellakactie opgezet, genaamd 'LAK'. Met het geld wil de stichting een speciale robot naar Nederland halen die kinderen met hersenstamkanker een betere behandeling biedt.

Donderdag wordt bekend dat Tijn met de nieuwe actie de mijlpaal van 1 miljoen euro heeft bereikt.

Eén dag later overlijdt hij.