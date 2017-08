Hobbywielrenners zingend op weg naar Parijs

115 keer 50 jaar op Saradag in Rijsbergen

9:00 RIJSBERGEN - ,,Dat is geen cellulitis, daar staat in braille dat ge mooi bent." Sauwelaar Trea van Kuijk, alias schrobelèr express, krijgt ruime bijval vanuit de goed gevulde Koutershofzaal in hartje Rijsbergen. Zaterdag vond de dertigste editie plaats van de jaarlijkse Saradag. In een stoet van 115 Sara's trokken ze door het centrum.