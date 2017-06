Het 'Winterse Wonder' van Ponderosa Ulicoten is nu ook een Baronie Poort

BAARLE-NASSAU - Recreatiepark Ponderosa in Ulicoten is toegevoegd aan het streeknetwerk Landstad de Baronie en mag zich nu officieel Baroniepoort noemen. Met het brandmerken van vier symbolen van de Landstad op de Baroniezuil is Ponderosa een van de negen Baroniepoorten in West-Brabant.

Het brandmerken door eigenaar Erwin Hendrickx van de zuil bij de entree van het recreatiepark gebeurde vorige week in bijzijn van burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau en de heer en mevrouw Hendrickx. Ponderosa is al bijna 50 jaar een familiebedrijf en is gelegen in het buitengebied van Baarle-Nassau, nabij een groot aantal gemarkeerde wandel- en fietsroutes.

Bijzondere plekken

De Baroniepoorten, zoals ook de Menmoerhoeve in Etten-Leur, 't Pannehûkse in Zundert, Hotel Mastbosch in Breda of de Seterse Hoeve in Oosterhout zijn allemaal bijzondere plekken die een verhaal vertellen over de streek en ieder met een eigen legende. Allemaal te beluisteren via een QR-code op de smartphone.

