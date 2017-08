'Herinnering aan een moment dat ik gewoon super gelukkig was'

Een grote groepsfoto gaf de zieke Anja van den Beemt een onvergetelijk moment op Lowlands.

PRINSENBEEK ,,Sinds zaterdag loop ik rond met een grijns van oor tot oor die er niet is af te vegen", zegt Anja van den Beemt (48) uit Prinsenbeek. ,,Het is niet te bevatten wat één foto allemaal teweeg brengt. " Ze lacht even: ,Al die reacties. En allemaal positief. En het gaat maar door."

Die foto, is de inmiddels beroemde groepsfoto die zaterdag van Van den Beemt werd gemaakt op muziekfestival Lowlands. Een traditie. ,,We doen dat al sinds 2009. We verzamelen ons tussen twee bands door in de Alphatent en maken een foto van zoveel mogelijk mensen. Aanvankelijk kwamen die allemaal uit Prinsenbeek, maar van lieverlee kwamen er steeds meer mensen om ons heen staan.".

Ook dit jaar werd de foto gemaakt. Toch was het anders. Van den Beemt is ziek. Al sinds Valentijnsdag 2012 weet ze dat ze lijdt aan ongeneeslijke vorm van kanker. ,,Ja, dat was best wel een rare gewaarwording destijds", zegt ze nu, ruim vijf jaar later. ,,In het ziekenhuis hadden ze gezegd: 'Wij kunnen je niet meer beter maken.' Pas in de auto terug naar huis begreep ik wat dat eigenlijk betekende. Het was een meevoelende manier om me te vertellen dat ik er aan dood zou gaan."

Een bericht dat haar natuurlijk overdonderde. Dat haar destijds aan het rekenen zette. ,,Want ben ik er nog volgende week? Red ik kerst nog, of carnaval? Zie ik mijn zoon puber worden? Hij was toen nog maar acht. En Lowlands? Ga ik daar nog heen? Want dat festival heeft altijd een belangrijke plek in mijn leven ingenomen."

Toch: ,,Ik had natuurlijk in een hoekje kunnen gaan zitten treuren. Maar wat heeft dat voor zin? Eerder zette het alles in een stroomversnelling. Mijn man Ben en ik waren nogal van het uitstellen. We wilden die ene stad nog eens zien, daar en daar nog eens heen. Dat hebben we inmiddels dus allemaal gedaan. Niet wachten, maar doen. Zolang het nog kan."

Volledig scherm Anja van den Beemt © Frank Poppelaars Fotografie

En kan het? Even aarzelt Van den Beemt, vertelt dan over Lowlands. ,,Ik wilde erg graag gaan dit jaar", zegt ze. ,,Had, misschien tegen beter weten in, al op de zondag van Lowlands van 2016 een ticket voor 2017 gekocht. Maar een jaar later bleek mijn conditie niet super. Uiteindelijk besloot ik toch één dag te gaan. In een rolstoel. Om op die manier de afstanden tussen de tenten te kunnen afleggen."

Zaterdag was ze er. En het was: ,,Geweldig." De vrienden, de sfeer, de warmte en de muziek. Natuurlijk de muziek. ,,Op een gegeven moment stond ik, naast mijn rolstoel, voor het podium met Editors. En even was alles weg. De pijn, de kanker, de moeheid. Er was niks anders dan de muziek, de sfeer. Alsof mijn ziekte pauze had genomen."

En toen? ,,De foto. Ellen Gerritsen, een lieve vriendin van me uit Amsterdam, had me geappt dat ze ook naar Lowlands ging. Ik nodigde haar uit om elkaar om half vier te treffen in de Alpha. Kon ze meteen mee op de groepsfoto. Zo vond dat zo bijzonder, dat ze mij vroeg of ze een tweet mocht rondsturen om zoveel mogelijk mensen naar de tent te lokken. Ik vond het wel een leuk idee."

De tweet bleek aan te slaan. Geen tien, geen twintig, maar tientallen mensen gaven gehoor aan de oproep, kwamen naar de Alphatent. ,,Geweldig", kijkt Van den Beemt terug. ,,Het was een ongelofelijk mooi moment." Kippenvel.

Nou had Gerritsen in de tweet vermeld dat het waarschijnlijk de laatste Lowlands zou zijn voor Van den Beemt. Het was een bericht waar de media op aansloegen. En hoe. Van alle kanten kwamen verzoeken voor interviews en televisie-uitzendingen. ,,Vooral Ellen kreeg heel veel vragen. Ze sloeg bijna alles af. Om mij te sparen. Ze wist dat Lowlands veel energie had gevergd. Alleen RTL Summer Night maandagavond. Daar zijn we wel heen gegaan."