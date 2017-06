Heksenwiel lijkt nu echt verbouwd te worden

BREDA - Wordt winkelcentrum Heksenwiel dan eindelijk opgeknapt? Volgens eigenaar DELA Vastgoed is de verbouwing nu in zicht.

,,Aan het plan is niet zo veel veranderd vergeleken met een jaar geleden", vertelt Wilbert Rombouts. Hij is de eigenaar van Kapsalon KapSones, dat in Heksenwiel gevestigd is, en voorzitter van de winkeliersvereniging.

De kapsalon en Brasserie 't Archief breiden uit en nemen de helft van de tussengelegen conceptstore in. De werkzaamheden beginnen in augustus.

Het startschot voor een 'nieuwe impuls voor het winkelcentrum', aldus Rombouts. Want: die impuls gaat er komen, zegt DELA Vastgoed, eigenaar van Heksenwiel. De plannen zijn klaar, stelt woordvoerder Korneel Born: ,,Het gaat hier om het aanpassen van de entrees en de aansluiting op het openbaar gebied dat samen met de gemeente Breda wordt aangepakt.''

Nog vorig jaar lag er een soortgelijk plan om het zieltogende winkelcentrum aan te pakken, dat al jaren kampt met leegstand. Op dit moment bedraagt het leegstaande winkelaandeel ongeveer 15 procent, schat DELA. Een doorn in het oog van de inwoners van de wijk. Waarom lukt het nu wel? ,,We zijn een heel stuk verder", stelt Born. ,,Binnen DELA Vastgoed is er een akkoord om te investeren en we hebben goede stappen gezet met de gemeente Breda." DELA is op dit moment bezig met de omgevingsvergunning. ,,Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag."

Ook de gemeente tast in de buidel. Begin 2016 stelde de gemeente een miljoen beschikbaar voor kleinere winkelcentra om hun positie te versterken. Voor Heksenwiel is 365.000 gereserveerd. ,,Het geld is bedoeld voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum", aldus gemeentewoordvoerder Pieter Thielen. Verbetering van de wegen, parkeerplaatsen en groen moeten Heksenwiel aantrekkelijker maken. Een projectteam van winkeliers, de eigenaar en de gemeente gaat zich daar binnenkort op storten. Het geld komt beschikbaar zodra er een goedgekeurd plan ligt van DELA voor het winkelcentrum zelf, want de coöperatie moet zelf ook geld op tafel leggen. Born zegt dat het om een 'forse investering gaat', maar hoeveel wil hij niet zeggen.