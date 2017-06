Hartje Breda: welk Bredaas nummer moet in de top076?

Vader Abraham en Corry

Streng

Jas gaat streng te werk. Zo is het voorgedragen nummer 'High Under The Moon' (1989) van Tambourine afgewezen, ook al zaten in die band de in Breda geboren Bart van Poppel en Oosterhouter Jac Bico. Beide heren speelden vroeger in diverse Bredase bands en maken nu deel uit van de succesformatie The Analogues, die de studiomuziek van The Beatles tot in de perfectie live in theaters vertolkt. “Lekker nummer, maar Tambourine vind ik toch net te weinig met Breda hebben.”