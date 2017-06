Hartje Breda: Wat vindt ú het mooiste plekje van Breda?

Maar Breda heeft natuurlijk nog veel meer fraais te bieden dan alleen de Grote Kerk, NAC en bier. We zijn razend benieuwd wat voor ú het mooiste plekje van de stad is. Dat hoeft niet per se een mooi gebouw of stukje natuurschoon te zijn. Misschien is voor u de speelplaats van uw kleuterschool wel het dierbaarste plekje. Of het hoekje waar u uw eerste zoen kreeg.

Eén keer in de week willen we aandacht schenken aan uw mooiste plekskes. Hier, op de website van BN DeStem, in de rubriek Hartje Breda.

Wilt u uw favoriete stekje delen met ons en onze lezers: stuur een mailtje naar hartjebreda@bndestem.nl met

1. uw mooiste plekje (adres, locatie)

2. indien mogelijk uw eigen foto van deze plek

3. een korte uitleg waarom dit plekje u zo dierbaar is (maximaal 250 woorden).

Als voorbeeld volgt hier het favoriete plekje van redacteur Jacques Hendriks. Vanaf de volgende aflevering is dit podium voor u, onze lezers!

Het mooiste plekje: De Steeg achter de Vismarkt

Met regelmaat zie je naast de entree van restaurant Binnen aan de Haven mensen gewapend met fototoestel het steegje achter de overdekte vismarkt induiken. Vanwege het bijzondere uitzicht op de toren van de Grote Kerk.

Die toeristen beseffen wellicht niet dat ze zich op historische grond begeven. Op de site erfgoed.breda.nl lezen we dat al in de vroege zestiende eeuw melding gemaakt werd van deze 'Steeg achter de Vismarkt’! Deze maakte deel uit van een waar stegenpatroon in de binnenstad met onder andere ook twee Enge Stegen, de Potkanstraat of Wijde Steeg en de Steeg van Adriaen Schoyt.