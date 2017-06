Hartje Breda: Reünieconcert Abel zit er voorlopig niet in

Hartje BredaBREDA - Met de komst van drie van de vijf leden mogen we in de studio van BredaNu van een Abel-reünie spreken. Joris Rasenberg, Maarten van Damme en Emiel Drost zijn te gast omdat ze met hun hit ‘Onderweg’ uit 2000 op de eerste plaats staan in de ultieme Bredase Top 076, een hitlijst met louter muziek van Bredase makelij. Robert Stobbelaar en Freek Imbens zijn verhinderd, het werk gaat voor.

Hun laatste optreden samen kunnen ze zich al niet meer herinneren. Ze zien elkaar ook niet meer zo vaak. “Soms toevallig in de supermarkt of op het station”, aldus Emiel.

Ze zijn trots dat ze op nummer 1 staan, vóór klassiekers als Huilen is voor jou te laat (Corry en de Rekels, 2) en Het kleine café (Vader Abraham, 3). “Eervol”, zegt gitarist Maarten, die van de vijf nog het vaakst op de bühne staat, onder meer als begeleider van Wende Snijders.

Was ‘Onderweg’, dat destijds zes weken op 1 stond in de nationale Top 40, ook hun beste nummer? “Niet per se”, zegt zanger/tekstdichter Joris. “We namen die dag acht nummers op en we twijfelden nog of we dit wel op de demo zouden zetten. Het was eerst heel traag, we hebben er veel aan gesleuteld voor de definitieve versie daar was.”

‘Onderweg ‘ bleef hun enige grote hit in die korte, maar wonderlijke periode. Met de Night of the Proms optredens als meest bijzondere. Joris: “Elf avonden achter elkaar in een vol Ahoy. Met onder meer Chrissie Hynde, UB40 en Coolio. Elke avond was exact hetzelfde, dat werkte op een gegeven moment wel verwarrend.”