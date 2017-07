Hartje Breda: NAC kom je overal tegen

Volledig scherm Een vrouwelijke yak heet een nak; of NAC, zo u wenst. © Jacques Hendriks

Maandag berichtten we in Hartje Breda over wat een collega tegenkwam op vakantie in Canada. Een oude caravan met op z’n achterkant een bordje met een wel heel bijzondere tekst: N.A.A.A.C.C.C. 076.

Hadden we te maken met een geëmigreerde B-sider in het land der Mounties? Welnee.

De verbouwereerde eigenaar deed mee aan een soort rijtest voor oldtimers en 076 was zijn deelnamenummer. En N.A.A.A.C.C.C. staat voor National Association of Antique Automobile Clubs of Canada Corporation.

Het bleek dus niets te maken te hebben met onze lokale voetbaltrots. Maar toch, toch was dit eens te meer een bewijs dat je NAC overal ter wereld tegenkomt.

Weet u bijvoorbeeld wat in Nepal staat voor NAC? Nepal Airlines Corporation! En hoe denkt u dat ze daar in de Himalaya een vrouwelijke yak noemen? Juist, een nak. Of, zo u wenst: een NAC.

Fred Immenga (74) uit de Bredase wijk Ypelaar moest twee jaar geleden, oktober 2015, op vakantie ook opeens aan zijn favoriete club denken. “Tijdens een achtdaagse vakantie in Hongarije kwam ik in Boedapest dit nummerbord tegen. NAC-887.” Schitterend, Fred!

Heeft u in het (verre) buitenland ook wel eens zo’n NAC-momentje gehad? Laat het ons weten. Liefst met foto als bewijs natuurlijk!

hartjebreda@bndestem.nl