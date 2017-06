Hartje Breda: Marlice krijgt haar eigen bankje

BREDA - Het officiële afscheid is pas op 30 juni. Maar omdat het programma die dag al zo bomvol zit, is de afzwaaiende VVV-directeur Marlice Dreessen maandagmiddag ook alvast in het zonnetje gezet. En hoe!

Ze is meegelokt naar de Willem Merkxtuin, waar wethouder Boaz Adank namens de gemeente een plaquette op een bankje schroeft. ‘Meer dan drie decennia met tomeloze inzet werkzaam bij VVV Breda', lezen we onder meer. En: ‘Een fantastische ambassadeur voor onze stad’.

“Geweldig, geweldig”, stamelt Marlice en houdt met moeite de waterlanders binnen. Adank heeft naast de gegraveerde loftuitingen nog meer superlatieven in petto: “Jij verdient het om een permanente plek in onze binnenstad te krijgen. Want zonder jou zou Breda nooit het Breda van nu zijn geweest.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Plaquette voor Marlice Dreessen. © Jacques Hendriks

Samen nemen ze plaats op het plekje midden in Breda dat vanaf nu ‘het bankje van Marlice’ heet. “Dit vind ik zó bijzonder”, glundert ze, “alleen al dat ik dit krijg. En dan ook nog eens op mijn favoriete plek in de stad. Burgemeester Merkx was een vriend van mijn vader, oud-burgemeester van Drimmelen. En voor mij was hij naast een vriend ook een tweede vader. ‘Je doet het goed, meisje’, zei hij vaak. Daarnaast is dit een beeldentuin en ik ben gek op beelden. Ge-wel-dig!”

Dat ze al die jaren 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor Breda in de weer was, vindt ze niet meer dan normaal. “Ik deed het uit pure liefde.”