Hartje Breda: Het riool en Moby Dick

In de Cartier van Disselstraat in ’t Ginneken wordt hard gewerkt aan een nieuw riool. Twee mannen metselen, badend in het zweet, een muurtje, pal tegen de Mark aan. Dijkversteviging? “Nee, dit heeft ook met de afvoer te maken. Hier komt een leiding in om het hemelwater de Mark in te laten stromen”, meldt een van hen.

Aan de overkant van het riviertje, bij de koningin Emmalaan, zien we dat de mannen één stoïcijnse toeschouwer hebben: Moby Dick. Het is een beeldje van een zeehond, gemaakt door kunstenaar Piet van den Broek en is in 1984 hier neergezet.

Hoe zat dat ook alweer met Moby Dick?

Op 20 september 1981 dook rond deze plek in de Mark opeens een zeehondje op. Het beestje was via de Volkeraksluizen naar de sluizen van Dintelsas gezwommen en had de Mark stroomopwaarts gevolgd. In ’t Ginneken koos hij een bootje uit als tijdelijke plaats om te zonnebaden en rusten. Vanaf die boot zwom hij regelmatig een rondje door de Ginnekense wateren, op zoek naar eten.

De inwoners van Breda gaven hem al snel een naam: Moby Dick. Praktisch iedere dag haalde hij de krant, hij groeide uit tot een ware attractie en publiekslieveling. In totaal twaalf dagen duurde de ‘vakantie’ van Moby Dick. Toen besloot men in te grijpen, dit was geen geschikte en veilige plek voor een zeehondje, vertelde een bezorgde Lenie 't Hart van de zeehondenopvang in Pieterburen .

Duikers probeerden een hele dag om Moby Dick met netten te pakken te krijgen, maar toegejuicht door vele toegestroomde Bredanaars ontsprong hij steeds de dans. Uiteindelijk werd Moby Dick toch gevangen, naar Pieterburen gebracht en op 6 november kerngezond vrijgelaten in de Dollard. Niemand heeft het beestje daarna nog gezien.

Behalve de inwoners van ’t Ginneken en de rioolwerkers. Dankzij het schattige beeldje van Piet van den Broek worden ze nog dagelijks herinnerd aan die dartele, tijdelijke logé in 1981.